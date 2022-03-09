Историческое здание консерватории в Екатеринбурге снова отремонтируют: минкульт дал 138 миллионов рублей

Министерство культуры России планирует провести ремонт и реставрацию в здании консерватории в Екатеринбурге, фасад которого ремонтировали в прошлом году. На работы выделят 138 миллионов рублей из федерального бюджета.

Конкурс на поиск подрядчика объявлен на сайте госзакупок. «Проведение ремонтных, реставрационных работ и работ по приспособлению к современному использованию на объекте культурного наследия федерального значения «Здание Консистории», 1814 г., расположенном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 26», – говорится в закупке.

Предполагается, что ремонт должен быть завершен до 31 мая 2023 года. Федеральный бюджет готов выделить 138,2 миллиона рублей.

Напомним, фасад консерватории уже ремонтировали – в период с 2020 по 2021 годы. Там обновили стены и архитектурные элементы, на это потратили 90 миллионов рублей. Причем работы были завершены с запозданием.

Дом, в котором сейчас располагается Уральская консерватория, относится к памятникам культурного наследия федерального значения. Это «Здание Консистории 1814 года». Изначально на этом месте в 1723 году была штаб-квартира горной администрации, но затем его снесли, говорится на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Новая двухэтажная постройка с высокой крышей на «голандский манир» возводилась в 1736-1739 годы по чертежам Иоганна фон Баннера. Здание перестраивалось в течение почти двух столетий. Свой вклад в придание ему настоящего облика внесли известные уральские зодчие, а все лепные работы были выполнены крестьянином Ярославской губернии Данилой Бергозиным. С 1934 года здесь находится Уральская государственная консерватория. Для нее в 1960-е годы возведен обширный трехэтажный пристрой, после чего образовался полузамкнутый двор.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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