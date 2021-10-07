С консерватории сняли леса: горожане увидят фасад за 90 миллионов рублей (ФОТО)

Спустя почти полтора года с исторического здания Уральской консерватории начали снимать леса и сетку. Ремонт фасада за 90 миллионов рублей, который неоднократно затягивался, подходит к концу.

Как передает корреспондент «Нового Дня», сейчас сетка и часть строительных лесов сняты и со стороны проспекта Ленина, и со стороны улицы 8 Марта. На фасаде обновили стены и архитектурные элементы. Ремонт продолжался с начала 2020 года. Сначала его планировали завершить в октябре 2020-го, затем – в августе 2021-го, но и потом сроки перенесли. В последний раз подрядчик обещал, что леса снимут в начале октября – и на этот раз не ошибся. На все работы по ремонту министерством культуры России было выделено свыше 90 миллионов рублей.

Дом, в котором сейчас располагается Уральская консерватория, относится к памятникам культурного наследия федерального значения. Это – «Здание Консистории 1814 года». Изначально на этом месте в 1723 году была штаб-квартира горной администрации, но затем здание снесли, говорится на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Новая двухэтажная постройка с высокой крышей на «голандский манир» возводилась в 1736-1739 годы по чертежам Иоганна фон Баннера. Здание перестраивалось в течение почти двух столетий. Свой вклад в придание ему настоящего облика внесли известные уральские зодчие, а все лепные работы были выполнены крестьянином Ярославской губернии Данилой Бергозиным. С 1934 года здесь находится Уральская государственная консерватория. Для нее в 1960-е годы возведен обширный, трехэтажный пристрой, после чего образовался полузамкнутый двор.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.10.21

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