Ремонт фасада консерватории за 90 миллионов рублей в очередной раз затягивается (ФОТО)

Фасад Свердловской консерватории на проспекте Ленина должны были отремонтировать к 15 августа, но здание до сих пор обнесено строительными лесами и защитной сеткой. Работы затягиваются как минимум на полтора месяца. Подрядчик на данный момент получил примерно половину из 90 миллионов, выделенных на ремонт. Остальные деньги, по всей видимости, будут перечислены после сдачи проекта.

Работы по реконструкции объекта культурного наследия «Здание Консистории» на углу проспекта Ленина и улицы 8 Марта идут второй год. Консерваторию обнесли строительными лесами еще в 2020 году. Первоначально объект должны были сдать в октябре 2020 года, но затем заказчик (минкульт РФ) и подрядчик (московская компания «Равелин») подписали допсоглашение и перенесли окончание работ на 15 августа 2021 года. Но и сейчас ремонт не удалось закончить в срок: здание по-прежнему обнесено лесами, идут какие-то работы.

«Да, затягивается ремонт. По какой причине не могу вам сказать, у меня нет такой информации. Строительные леса разберем до конца сентября», – рассказал «Новому Дню» представитель субподрядчика, прораб по имени Сергей.

Добавим, что на все работы по ремонту министерством культуры России было выделено свыше 90 миллионов рублей. На данный момент, по информации контракта, подрядчик получил примерно половину этой суммы – 45,2 миллиона. Работы выполонены на сумму 26 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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