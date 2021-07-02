В реке Сосьве на глазах у матери утонул ребенок

В деревне Семенова на реке Сосьве во время купания утонул мальчик, которому, по разным данным, было от 11 до 13 лет.

Он пришел на реку купаться с матерью и младшими братьями и сестрами. Мать в основном смотрела за младшими детьми и не заметила, как старший скрылся под водой, сообщает серовское издание «Глобус». Сначала женщина подумала, что ребенок ушел домой, но, не найдя его там, вернулась на реку. Тело мальчика нашли сами жители деревни.

В пресс-службе ГУ МЧС «Новому Дню» сообщили, что с мая на водоемах Свердловской области уже утонули 34 человека, в том числе 8 детей. Как уже писал «Новый День», в прошлые выходные на платном пляже Нижнетуринского городского пруда утонула 13-летняя девочка. По словам очевидцев, спасателей там не было, а родители не успели прийти ребенку на помощь. После этого прокуратура объявила, что будет проведена проверка всех пляжей. Прокуроры проверят, есть ли спасательные посты на пляжах и в зонах купания, оборудованы ли они спецснаряжением и плавсредствами, дежурят ли там спасатели.

Сосьва, Евгения Вирачева

Сосьва. Другие новости 02.07.21

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