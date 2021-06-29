Прокуратура проверит все пляжи, после того как на Нижнетуринском пруду утонула девочка

На платном пляже Нижнетуринского городского пруда утонула 13-летняя девочка. По словам очевидцев, спасателей там не было, а родители не успели прийти ребенку на помощь. Реанимационные действия, к сожалению, не помогли. Прокуратура начала проверку водоемов на предмет безопасности, в том числе – платных.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на Нижнетуринском городском пруду. Как сообщают очевидцы в пабликах «Подслушано в Нижней Туре» и «Подслушано в Лесном», 13-летняя девочка отдыхала на платном пляже вместе с родителями. Но они не успели ее спасти, когда она начала тонуть. «Спасатели на входе деньги собирают, на пляже их нет», – пишут пользователи. Скорая приехала быстро, но реанимационные действия врачей не спасли ребенка.

Прокуратура Свердловской области начала проверку «исполнения законодательства, регулирующего вопросы обеспечения безопасности граждан на водных объектах, охране их жизни и здоровья». По данным Роспотребнадзора, сегодня в регионе 84 водоема, которые могли бы использоваться для купания, но выдано только 13 разрешений на использование этих прудов и озер для отдыха, но – без купания.

В ходе проверки прокуратура проверит, есть ли спасательные посты на пляжах и в зонах купания, оборудованы ли они спецснаряжением и плавсредствами, дежурят ли там спасатели. Кроме того, на пляжах должны быть информационные стенды, где пояснялось бы, как вести себя на воде.

«Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по созданию безопасных условий для массового отдыха на водных объектах общего пользования, в том числе по информированию населения об ограничении водопользования на водных объектах, не имеющих соответствующего разрешения на купание, посредством размещения специальных информационных знаков вдоль береговой линии», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Особое внимание надзорное ведомство уделит платным пляжам.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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