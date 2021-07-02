В Екатеринбурге прошла гроза с градом (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге началась гроза с градом. Первыми о непогоде сообщили автомобилисты, застрявшие в пробке по пути в Кольцово. «Град выпадает по 1,5 сантиметра в диаметре», – поделилась автомобилистка. Чуть позже град и ливень начались в юго-восточной части города, затем в центре и других районах.

Град в Екатеринбурге

Синоптики предсказывали грозу сегодня и на завтра, но при этом жара выше тридцати градусов сохраняется.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Антон Отман, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схиигумена Сергия. / «МегаФон» выяснил, на каких водоемах уральцы спасаются от жары. / «Яблоко» определилось со своими кандидатами в заксо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»