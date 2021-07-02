Воды по колено: Екатеринбург залило тропическим ливнем с градом (ВИДЕО)

В Екатеринбурге многие улицы затопило после прошедшего ливня с градом. Автомобилисты рассказывают, что приходится забираться в машину через багажник.

Тропический ливень в Екатеринбурге

Похоже, что до Екатеринбурга дошли тропические ливни, которые несколько дней назад заливали Москву. Мощный дождь прошёл в центре, на ВИЗе, в районе Кольцово. Очевидцы рассказывают, что деревья в прямом смысле пригибало к земле порывами ветра. Кроме того, прошёл сильный град.

Как говорят автомобилисты, в центре уровень воды особенно высок. Двери машины некоторые открывать не рискнули, чтобы не залить салон. В автомобиль попадали через багажник. В центре города вышли из строя светофоры.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Всеволод Феникс

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