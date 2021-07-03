Сломанные деревья и поврежденные машины: последствия разгула стихии

В Екатеринбурге повалено множество деревьев после вчерашней грозы с градом и шквалистым ветром.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что зафиксировано три случая падения деревьев н автомобили. К местам падения деревьев выезжали пожарно-спасательные подразделения и распиливали их. Сейчас работы по очистке территории проводят коммунальные службы. Информации о нарушении систем жизнеобеспечения в Екатеринбурге не поступало.

Читатели «Нового Дня» сообщают и другие подробности. В поселке Озерном во время грозы отключилось электричество и возник пожар. В Екатеринбурге градом сбивало мелкие камни с облицовки домов. С открытых окон горожан ветер срывал москитные сетки.

К сожалению, как уже сообщал «Новый День», не обошлось и без человеческих жертв. На озере Балтым ударом молнии убило двух мужчин, которые отдыхали на берегу со своими семьями.

Напомним, гроза с градом в Екатеринбурге началась вчера около 17-40. Первыми о непогоде сообщили автомобилисты, застрявшие в пробке по пути в Кольцово. «Град выпадает по 1,5 сантиметра в диаметре», – поделилась автомобилистка. Чуть позже град и ливень начались в юго-восточной части города, затем в центре и других районах. Многие улицы затопило. Автомобилисты рассказывали, что приходилось забираться в машину через багажник, так как через открытую дверцу вода могла хлынуть в салон. В центре города не работали светофоры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.07.21

Удар молнии убил на озере двух мужчин. / Архивы «Нового Дня». Пророчество Росселя о пробках и грязи. / Дом на краю: люди боятся, что их жилище рухнет в котлован под строительство новой «свечки» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»