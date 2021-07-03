Удар молнии убил на озере двух мужчин

Два человека погибли от удара молнии во время грозы, которая в пятницу вечером пронеслась над Свердловской областью.

Трагедия произошла на озере Балтым – популярном месте отдыхе свердловчан, около 19.15. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что среди отдыхавших на берегу были семьи Богдашовых и Патрушевых. От налетевшей сильной грозы обе семьи укрылись в беседке, и в этот момент двух мужчин поразило молнией. Один погиб мгновенно. Второго пытались спасти супруга и прибывшие медики «скорой помощи», но вернуть его к жизни не удалось. Одному погибшему было 33 года, другому – 35.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, начата доследственная проверка. При внешнем осмотре тел погибших у них обнаружены следы ожогов, характерные при ударе молнии. Тела умерших направлены на экспертизу в целях установления точной причины смерти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

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