В Свердловскую область привезли еще 31 тысячу доз вакцины

В Свердловскую область прибыла еще 31 тысяча доз вакцины «Спутник V», сегодня, 3 июля, привезут еще 14 тысяч. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграм.

«Скоро возможность поставить прививку появится у всех. Я надеюсь, вы ей воспользуетесь», – написал он.



Куйвашев также в очередной раз ответил на вопрос, когда свердловчане смогут отказаться от масочного режима: «Мы сможем отказаться от масок, когда прививки от ковида поставит большая часть населения нашей области и страны. Тогда сформируется коллективный иммунитет, и заболеваемость начнет снижаться». Впрочем, подписчики в очередной раз задали ему вопрос, почему он сам на большинстве фотографий с рабочих мероприятий без маски. Вопрос остался без ответа.



Напомним, 30 июня в Свердловскую область прибыла партия из 12 тысяч доз вакцины.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.21

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