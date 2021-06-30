В Екатеринбург привезли еще 12 тысяч доз вакцины – на всю Свердловскую область

Сегодня в Свердловскую область доставили еще одну партию вакцины от коронавируса «Спутник V», но надолго ее не хватит. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил в своем инстаграме, что в ближайшие дни привезут еще.

«Буквально час назад в Екатеринбург прилетела партия вакцины «Спутник V». 12 тысяч доз прямо сейчас везут из аэропорта Кольцово в ГАУ «Фармация». Мы постараемся максимально быстро распределить препарат по поликлиникам, чтобы продолжить вакцинацию от коронавируса. Следующие поставки ждем в ближайшие дни», – написал он.

Напомним, 24 июня Евгений Куйвашев в своем инстаграме написал, что вакцина в Екатеринбурге закончилась. «Многие переживают, что вакцина от коронавирусной инфекции сегодня закончилась в торговых центрах и поликлиниках. Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем – все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку», – сообщил он. На следующий день препарат появился в поликлиниках и ТЦ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

Красноуфимским аграриям выдавали зарплату продуктовыми карточками. / Вице-премьер заявил о проблемах со строительством трассы Казань – Екатеринбург. / Прививать или не прививать пожилых людей с хроническими заболеваниями, деменцией, раком и аллергией? Геронтологи высказались на тему вакцинации от ковида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»