Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено

Синоптики продлили действие штормового предупреждения в Свердловской области до 4 июля включительно. Местами на Среднем Урале снова ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра до 27 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС напоминают: если гроза застала вас в дороге, не двигайтесь во время грозы, так как ливень ухудшает видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать, как следствие, аварию. Рекомендуется плотно закрыть окна и двери, опустить антенну и заглушить двигатель, не прикасаться к металлическим предметам, в том числе – мобильным телефонам.

Если вы на улице – укройтесь в подъезде любого дома; спрячьтесь под козырьком здания, но не прикасайтесь к стене, остерегайтесь находиться вблизи высоких столбов, мачт освещения, рекламных щитов.

Не стоит парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций и фасадов зданий.

Как уже писал «Новый День», накануне вечером от удара молнии во время грозы погибли два человека, которые отдыхали со своими семьями на озере Балтым.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.07.21

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