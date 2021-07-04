«Иннопром» начался с длинных очередей в пунктах тестирования на Covid-19

Участники «Иннопрома», которые сегодня сдают в отелях тест ПЦР, без которого на выставку не попасть, столкнулись с огромными очередями. Некоторым приходится стоять часами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из отеля «Хаятт», очередь в пункт тестирования стоит от самого главного входа и движется очень медленно. В пункте работают только два человека: одна лаборантка оформляет документы, вторая делает тесты.

В очереди уже шутят, что если в очереди есть хоть один больной, то все уже заразились, не доезжая до «Иннопрома». В отеле Four Elements очередь поменьше, а пункт тестирования работает только до 12-00.

Напомним, ПЦР-тест обязателен для всех посетителей, даже тех, кто вакцинирован. В 11 отелях организованы пункты вакцинации специально для гостей «Иннопрома». Как уже писал «Новый День», все посетители «Иннопрома», включая ВИП-персон и представителей зарубежных делегаций, будут самостоятельно оплачивать тестирование на коронавирус. Это же касается и работников СМИ. Льготные анализы будут брать в самом выставочном центре лишь у сотрудников, которые обеспечивают работу выставки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.21

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