Привитым от коронавируса отказали в доступе на «Иннопром». Люди, имеющие сертификаты о прохождении полного курса вакцинации, не смогут попасть на выставку – теперь доступ есть только у тех, кто получил отрицательный анализ, сделанный методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Другие виды тестирования не принимаются, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Иннопрома».

Ранее, напомним, у посетителей – делегатов, спикеров, журналистов – была возможность выбирать. Они могли как сдавать тесты, так и предоставить сертификаты о вакцинации. С чем связано решение отказаться от допуска привитых, в пресс-службе организатора выставки не пояснили.

Представители различных компаний, которые участвуют в «Иннопроме», также подтвердили «Новому Дню»: им начали приходить уведомления о том, что прививочные сертификаты не котируются. «Да, мы в курсе, что придется сдавать тесты. Причем нам тоже сказали, что они действуют только 24 часа», – рассказали представители одной из уральских компаний – постоянных участниц «Иннопрома».

Причем соответствующие уведомления получили не все делегаты, оплатившие свое участие в выставке. «Нам таких извещений не приходило, но информация, действительно, меняется постоянно. В том числе по пунктам тестирования. У нас есть привитые участники, но мы приняли решение, что будем тестировать всех – во избежание накладок», – рассказали в другой компании.

Напомним, представители ряда свердловских СМИ отказались от освещения выставки «Иннопром» именно из-за того, что организаторы поставили условие – все сотрудники средств массовой информации должны каждые 24 часа представлять новый отрицательный тест.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.21

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