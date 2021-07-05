«Иннопром» начался с пробок и очередей (ФОТО)

Сегодня стартовал «Иннопром» – выставка проходит уже в 11-й раз, но организаторы так и не избавились от «детских болезней». Все желающие попасть в павильоны вынуждены стоять в трех очередях.

Первая – это пробка на Кольцовском тракте, последние 500 метров до поворота к «Экспо-центру» преодолеваются минимум за 15 минут. Но по крайней мере, в этом году учли ошибки прошлого, и на парковку пускают все машины. В 2019 году, напомним, приехавшие на такси или других не аккредитованных авто были вынуждены выходить прямо на трассе.

Вторая очередь ожидает гостей и делегатов у входа в здание выставочника. В первый день по традиции собравшиеся ждут, когда главная вип-персона закончит обход павильонов и людей запустят внутрь.

Третья очередь – сразу после входа в «Экспо-центр», толпа выстраивается, чтобы получить бейджи и пройти через турникеты внутрь.

Добавим, в этом году все пришедшие на «Иннопром» – от vip-гостей и делегатов до волонтеров и журналистов – обязаны предъявлять свежий ПЦР-тест. Все, за исключением волонтеров. делают его за свой счет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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