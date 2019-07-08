Юбилейный «Иннопром» стартовал: без пробок, но с проблемами (ФОТО)

Только что на стенде Турецкой Республики губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и его коллегой из Турции Мустафой Вараном дали официальный старт «Иннопрому-2019».

Первый день выставки начался без традиционной пробки на въезде к МВЦ. В отличие от предыдущих лет, в этом году доступ к парковке ограничили – въезд транспорта возможен только для аккредитованных машин по категориям VIP, «Экспонент», «СМИ». Об этом предупреждали заранее, однако некоторые автомобилисты то ли не прочитали, то ли решили попытать удачу – в итоге приехавшие на машинах без пропусков выходили прямо на трассе.

Также пробки скопились у «Сима-ленда», где организована перехватывающая парковка для тех, кто все же решил добираться до выставки на личном транспорте. Как рассказали «Новому Дню» посетители «Иннопрома», автомобилистов оказалось так много, что ждать очереди на шаттл, едущий до выставочника, пришлось около часа.

Очереди на вход есть, но небольшие. У одного из посетителей в толпе перед пропускным пунктом даже украли сотовый телефон. Вход в само здание МВЦ в этом году стал технологичнее – если раньше бейджи проверяли волонтеры, то теперь их по штрих-коду считывает турникет.

Важная информация для журналистов – в этом году пресс-центра два: на привычном для СМИ месте пресс-центр GMIS, там нет ничего и никого кроме компьютеров. Эскалаторы, ведущие на второй этаж, не работают. А пресс-центр «Иннопрома» находится в третьем павильоне – он гораздо скромнее по размерам, чем в прошлые годы, но там есть раздаточные материалы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 08.07.19

8 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Академическом ребенок бросился под колеса иномарки. / Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»