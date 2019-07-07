Нулевой день «Иннопрома»: пробки и пустота в павильонах (ФОТО)

Завтра в Екатеринбурге начнется десятый, юбилейный «Иннопром». По традиции накануне открытия выставки осмотр экспозиции провел свердловский губернатор Евгений Куйвашев, в прогулке по павильонам его сопровождали первый зам Алексей Орлов, глава МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов и руководитель ГК «Формика» Максим Зверков. В отличие от прошлых лет, стенды оказались полностью готовы к началу выставки, но отчего-то во время осмотра павильонов в них почти не оказалось представителей экспонентов, так что делегация во главе с губернатором пронеслась по всем трем залам выставочника за каких-то 15 минут, почти нигде не останавливаясь.

На пресс-подходе после осмотра выставки Евгений Куйвашев рассказал, что очень благодарен друзьям, которые приезжают на «Иннопром», в том числе – Турции, которая в этом году стала партнером России. Он напомнил, что был введен конгресс-холл, который примет саммит GMIS. «Виден прогресс в качестве и количестве экспонентов, расширяется состав и присутствие иностранных делегаций – их больше ста. Ширится и география, а значит, есть интерес к реализации совместных проектов. Переговоров будет очень много. Мы сделаем все возможное, чтобы участники чувствовали себя как дома», – сказал он.

Замглавы минпромторга РФ Алексей Груздев напомнил, что деловая программа нынешней выставки будет насыщенная, а диалоги ведомство будет выстраивать с Германией, Францией и Китаем. Пройдет во время «Иннопрома» и совет по промышленности ЕврАзЭС – в нем примут участие пять министров стран Евразийского экономического сообщества.

Добавим, что уже сегодня на въезде на территорию выставочника стали скапливаться пробки – каждый автомобиль тщательно досматривают сотрудники полиции. Пускают на парковку только заранее аккредитованные автомобили участников «Иннопрома» трех категорий: VIP, экспоненты и СМИ. Те, кто приехал на такси, высаживаются прямо на Россельбане напротив выставочника. Напомним, что с завтрашнего дня от станций метро «Площадь 1905 года» и «Ботаническая» начнут курсировать шаттлы. Те, кто предпочитает личный транспорт, вынуждены будут оставлять его на перехватывающей парковке у «Сима-ленда», а оттуда ехать к МВЦ на автобусах.

Напомним также, что попасть на «Иннопром» по бейджам выставки можно будет только в понедельник, среду и четверг – в МВЦ развешаны объявления о том, что вторник отводится для посещения участниками GMIS. В этот день ожидается визит президента РФ Владимира Путина, который, по предварительным данным, также посетит Верхнюю Пышму и главный корпус УрФУ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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