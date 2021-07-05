Мишустин закончил обход «Иннопрома» и внезапно поехал в УрФУ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин завершил свой визит в «Екатеринбург-Экспо» – он осмотрел павильоны, выступил с речью на пленарной сессии и уехал.

Как оказалось, премьер отправился в УрФУ. О таком решении заранее было неизвестно, пока не раскрывается даже, в какой именно корпус приедет Мишустин. Как стало известно «Новому Дню», к визиту готовятся и в здании на Мира, и в здании на проспекте Ленина. Добавим, Михаил Мишустин в Екатеринбурге впервые, его программа заранее не анонсировалась, но силовики готовились к тому, что после «Иннопрома» он заедет непосредственно в город. С утра на центральных улицах дежурят полицейские, гаишники запрещают парковаться вдоль гостевого маршрута.

В 2019 году в УрФУ приезжал президент Владимир Путин. О его визите в вуз стало известно за день до, и сотрудники главного уральского университета готовили к визиту здание на улице Мира. однако глава государства поехал на Ленина, в бывший УрГУ. В тот день аллею на центральном проспекте перекрыли, колодцы и столбы опечатали, а перед входом появились загадочные клумбы, которые после визита Путина исчезли. Ни руководство города, ни руководство вуза свою причастность к мобильному озеленению не подтвердило.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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