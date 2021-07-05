На выставке инноваций не работают турникеты (ВИДЕО)

На выставке инноваций в промышленности «Иннопром» не работают турникеты. Они не считывают бейджи участников.

Организаторы задумывали, что каждый участник загружает в свой личный кабинет свежий ПЦР-тест, после чего бейдж активируется на сутки. Но что-то пошло не так, и роботов заменили люди.

На входе в выставочник стоят волонтеры – они вручную проверяют наличие тестов в участников, пропуская их по своим бейджам.

На выставке инноваций не работают турникеты

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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