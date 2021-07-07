На «Иннопроме» сломалась система аккредитации, участники стоят в очередях (ФОТО)

В Екатеринбурге в третий день проведения выставки «Иннопром» перестала работать система аккредитации, которая обеспечивает допуск гостей и участников в выставочный центр. По словам очевидцев, отключился интернет и у организаторов нет доступа к базе данных.

«Стоим уже 20 минут в очереди», – поделились участники «Иннопрома».

Напомним, первый день «Иннопрома» тоже не обошелся без неприятных моментов. Не работали турникеты: они не считывали бейджи. Организаторы задумывали, что каждый участник загружает в свой личный кабинет свежий ПЦР-тест, после чего бейдж активируется на сутки. Но что-то пошло не так, и роботов заменили люди.

На выставке инноваций не работают турникеты

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.07.21

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