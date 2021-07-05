Верхнюю и Нижнюю Салду подтопило после дождей

Горноуральский район оказался не единственным, в котором из-за прошедших в выходные сильных дождей оказались подтоплены жилые дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в Верхней Салде из-за увеличения сбросов на Исинской плотине подтопило 19 домов, из них два садовых дома. На Верхнесалдинской плотине также увеличился сброс воды, в результате чего в Нижней Салде подтопило 16 домов, из них 10 садовых домов.

Напомним, ранее ЧС из-за паводка объявили в нескольких селах Горноуральского района. Сейчас в пункте временного размещения в Николо-Павловском центре культуры размещены 13 человек, из них 2 детей.

Всего в ликвидации последствий паводка задействованы от РСЧС 119 человек, 41 единица техники, в том числе от МЧС России – 58 человек и 19 единиц техники. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Свердловской области, развернут оперативный штаб

Верхняя Салда, Нижняя Салда, Евгения Вирачева

Верхняя Салда, Нижняя Салда. Другие новости 05.07.21

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