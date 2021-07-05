В уральских селах из-за паводка введен режим ЧС (ФОТО)

Из-за резкого подъема воды после сильных дождей введен режим ЧС в селах Николо-Павловское и Краснополье и деревне Соседкова (Горноуральский городской округ).

В Николо-Павловском и Краснополье развернуты пункты временного сбора людей с обеспечением пострадавших горячим питанием и вещами первой необходимости. Пострадавших граждан готовятся разместить в гостинице «Старатель» поселка Старатель. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор Пригородного района Владимир Березин лично выехал на место подтопления и контролирует ситуацию. По предварительным данным, подтоплено 74 придомовых участка и 20 жилых домов в Николо-Павловском на улицах Береговой и Заречной. После прохождения селевого потока подмыто дорожное полотно на 3 км автомобильной дороги «с. Николо-Павловское – г. Алапаевск» с образованием трещин.

Напомним, в Горноуральском районе прошедшие в выходные дожди привели к двум серьезным потопам – в Николо-Павловском и поселке Шиловка, где озеро вышло из берегов и смыло дорогу.

Горноуральский округ, Елена Владимирова

Горноуральский округ. Другие новости 05.07.21

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