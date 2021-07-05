В Верхней и Нижней Салде затопило свыше 50 домов, вода поднялась до уровня крыш

В Свердловской области власти пытаются разобраться с последствиями сильного паводка, который наступил после продолжительных ливней. Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram, в Верхней и Нижней Салде затопило свыше 50 домов, некоторые из них по самую крышу. Подтоплено больше 70 домов. На данный момент эвакуировано 120 жителей. Для них развернуты пункты временного размещения.

Ранее «Новый День» писал, что салдинцы жаловались на отсутствие помощи. Многие были вынуждены спасаться от воды на чердаках, причем в таком положении люди находились почти сутки.

Из-за размытой дамбы в Верхней Салде в зоне подтопления оказались два загородных лагеря «Лесная сказка» и «Тирус», где отдыхали 300 детей. Подростков эвакуировали на автобусах до ДК Агаркова, откуда их заберут родители.

«В селе Николо-Павловское размыло дорогу. Эвакуированы 24 человека, в том числе дети. Движение части поездов из Нижнего Тагила и Алапаевска приостановлено – вода повредила пути. Из-за проливного дождя накануне разлилась река Черемшанка, вода подступила к деревне Никитино, но сейчас угрозы подтопления жилых домов нет. А в деревне Нелоба размыло дорогу. Уже заказаны труба, щебень, скала для отсыпки. Как только уровень воды в реке спадет, начнутся ремонтно-восстановительные работы», – перечислил последствия паводка губернатор.

Ранее прокуратура сообщала, что в Николо-Павловском подтоплено 20 жилых домов и 74 двора на улицах Береговая и Заречная. Эвакуированных жителей разместили в гостинице «Старатель» в ближайшем поселке.

Куйвашев подчеркнул, что на месте происшествия работают спасатели МЧС. Также в пострадавшие от наводнения муниципалитеты направлены министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр природных ресурсов Алексей Кузнецов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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