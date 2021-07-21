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Среда, 21 июля 2021, 15:50 мск

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В Нижней Салде до сих пор нет горячей воды и газа после потопа. Власти обещают подключение через два месяца

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Жители Нижней Салды уже две недели живут без горячей воды. Июльский паводок затопил одну из двух котельных, которые обслуживают город. В результате без ГВС остались полсотни многоквартирных домов, центральная городская больница и четыре детских сада. Накануне в местной администрации объявили предварительные сроки подключения – горячая вода появится к началу отопительного сезона. То есть только через два месяца.

«Мы живем на улице Уральской, у нас горячей воды нет с 5 июля. Пользуемся водонагревателем, но на семью из пяти человек этого не хватает. Не представляю, какой счет придет за электричество. Я ухаживаю за инвалидом первой группы, без горячей воды очень трудно. А теперь еще и ждать до конца сентября… Проблема серьезная. В нашем районе три детских сада – все продолжают работать. В больнице переполнено ковидное отделение – и там пациенты и персонал тоже без горячей воды», – рассказала «Новому Дню» жительница города Ирина Казачук.

Сегодня стало известно, что власти Нижней Салды получили представление от прокуратуры об отсутствии горячей воды в ЦГБ. В ковидном госпитале больницы находится 60 человек. Неделю назад местный бизнесмен подарил медучреждению водонагреватель, но больнице необходимо еще два.

Получить комментарий в администрации Нижней Салды «Новому Дню» не удалось. В приемной мэра сообщили, что глава Андрей Матвеев находится в отпуске; его первый зам Сергей Черкасов не берет трубку. В отделе ЖКХ корреспонденту агентства посоветовали обратиться в ресурсоснабжающую организацию. Но в МУП «СалдаЭнерго» также отказались предоставить информацию о количестве домов, где нет горячей воды.

«Такие сведения может дать администрация. Населению будет сделан перерасчет. Уверяю, что два месяца [ожидания подключения] – это еще не большой срок в ситуации с затопленной котельной. Вышла из строя большая часть оборудования. Сейчас идет просушка», – сообщила агентству инженер предприятия Наталья Хлебникова.

От наводнения также пострадал частный сектор Нижней Салды, где 554 домовладения остались без газа. В этом районе проживает порядка двух тысяч человек. Накануне специалисты приступили к демонтажу поврежденного газопровода. Восстановление газоснабжения ожидается также к началу отопительного сезона.

Нижняя Салда, Валентина Ярославцева

Нижняя Салда. Другие новости 21.07.21

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