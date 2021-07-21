В Нижней Салде до сих пор нет горячей воды и газа после потопа. Власти обещают подключение через два месяца

Жители Нижней Салды уже две недели живут без горячей воды. Июльский паводок затопил одну из двух котельных, которые обслуживают город. В результате без ГВС остались полсотни многоквартирных домов, центральная городская больница и четыре детских сада. Накануне в местной администрации объявили предварительные сроки подключения – горячая вода появится к началу отопительного сезона. То есть только через два месяца.

«Мы живем на улице Уральской, у нас горячей воды нет с 5 июля. Пользуемся водонагревателем, но на семью из пяти человек этого не хватает. Не представляю, какой счет придет за электричество. Я ухаживаю за инвалидом первой группы, без горячей воды очень трудно. А теперь еще и ждать до конца сентября… Проблема серьезная. В нашем районе три детских сада – все продолжают работать. В больнице переполнено ковидное отделение – и там пациенты и персонал тоже без горячей воды», – рассказала «Новому Дню» жительница города Ирина Казачук.

Сегодня стало известно, что власти Нижней Салды получили представление от прокуратуры об отсутствии горячей воды в ЦГБ. В ковидном госпитале больницы находится 60 человек. Неделю назад местный бизнесмен подарил медучреждению водонагреватель, но больнице необходимо еще два.

Получить комментарий в администрации Нижней Салды «Новому Дню» не удалось. В приемной мэра сообщили, что глава Андрей Матвеев находится в отпуске; его первый зам Сергей Черкасов не берет трубку. В отделе ЖКХ корреспонденту агентства посоветовали обратиться в ресурсоснабжающую организацию. Но в МУП «СалдаЭнерго» также отказались предоставить информацию о количестве домов, где нет горячей воды.

«Такие сведения может дать администрация. Населению будет сделан перерасчет. Уверяю, что два месяца [ожидания подключения] – это еще не большой срок в ситуации с затопленной котельной. Вышла из строя большая часть оборудования. Сейчас идет просушка», – сообщила агентству инженер предприятия Наталья Хлебникова.

От наводнения также пострадал частный сектор Нижней Салды, где 554 домовладения остались без газа. В этом районе проживает порядка двух тысяч человек. Накануне специалисты приступили к демонтажу поврежденного газопровода. Восстановление газоснабжения ожидается также к началу отопительного сезона.

Нижняя Салда, Валентина Ярославцева

Нижняя Салда. Другие новости 21.07.21

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