Кто виноват: жители Верхней и Нижней Салды остались без крыши над головой и выдвигают претензии администрации

Жители Верхней и Нижней Салды все еще не могут оправиться от случившегося наводнения и активно выдвигают претензии администрации. Решение о выделении компенсации коснется не всех и это вызвало недовольство людей, потерявших имущество.

Местная жительница Надежда Мамонтова рассказала «Новому Дню», что у ее тети, которая живет в деревне Нелоба, затопило дом, огород, баню и теплицы. «У них нет ни света, ни связи, – рассказала агентству Надежда, – деревня полностью отрезана от цивилизации, а спецслужбы до них пока не добрались из-за большого объема работы. В воскресенье забирали из деревни дочь, так дорогу размыло, и обрушился грунт, пришлось плыть на лодке, ужас испытали неимоверный. А сейчас уже и на лодке за родственниками не можем поплыть – объем воды в пруду слишком большой, опасно…»

Сегодня местные жители встретились с представителями власти – главой ГО Нижней Салды Андреем Матвеевым, первым замом главы администрации Сергеем Черкасовым и начальником ГУ МЧС Максимом Мошкиным. На собрании обсудили насущные вопросы – кто и когда получит обещанные десять тысяч на возмещение ущерба, что стало причиной потопа и кто в этом виноват. Пострадавшим от потопа сообщили: деньги получат только местные жители, кто имеет сад – извините, но компенсации на всех не хватит.

Владелица садового участка Мария Блинкова выразила откровенное недовольство решениями властей: «Администрация с первого дня утверждала, что все под контролем. А сейчас наши дома затопило полностью, и никто нам как не помогал, так и не планирует. Сегодняшнее собрание показало, что руководству нет до нас никакого дела – министр просто не приехал, а те, кто были – в один голос твердили, что все хорошо. У нас ушли под воду теплицы и огороды, урожая не будет, как и запасов на зиму. Многие из нас живут на своем садовом участке круглогодично, но нам даже не дали компенсации. И помощи ждать неоткуда».

Практически в один голос местные жители говорят, что причины затопления не в разбушевавшейся стихии, а в халатности руководства. «Во время ремонта плотины нельзя было приостанавливать сброс воды полностью, – рассказала корреспонденту «Нового Дня» местная жительница Нижней Салды Елена Павлова. – Необходимо было ставить пару шлюзов для сброса воды. Нужно было контролировать уровень воды не только в нашем водоеме, но и постоянно держать контроль и осуществлять связь с теми, кто нам сбрасывает воду: Иса, Верхняя Салды. А сейчас все сваливают на ливень, однако это смешно – нет такого ливня, который способен затопить несколько населенных пунктов практически полностью».

Все жители Верхней и Нижней Салды, с кем разговаривал «Новый День», твердят: дома, что стоят несколько суток в грязной воде уже не спасти, десяти тысяч хватит только на моющие средства, если будет, что ими отмывать. Администрация бездействует, помощи ждать неоткуда. А больше всего местным жителям жаль не имущество и мебель, а детей, которые вынуждены ждать на чердаке спасателей, и утонувших в собственных будках сторожевых собак».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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