Каждая пострадавшая от наводнения семья получит 10 тысяч рублей

Всем семьям, пострадавшим от наводнения в Горноуральском, Нижнесалдинском, Верхнесалдинском районах и Нижнем Тагиле, выплатят по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды.

Как сообщили в департаменте информполитики, об этом заявил министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. «Рассчитываем, что к вечеру сегодняшнего дня вода с подтопленных жилых участков уйдет. В Нижней Салде и в Горноуральском восстанавливаем дорожное движение. Каждой пострадавшей семье полагается по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Также организована работа межведомственной оценочной комиссии. Выплаты будут осуществляться по заявлениям от граждан после обхода территорий и оценки ущерба», – заявил министр.

По данным министерства энергетики и ЖКХ, пострадала и коммунальная инфраструктура городов. В Верхней Салде остается неподключенной одна подстанция, без электричества остаются 400 человек. В Нижней Салде отключены две трансформаторные подстанции, без света сидят 150 человек. Также в городе отключен газопровод, газоснабжение нарушено в 554 частных домах (около 830 жителей). Коммуникации восстановят, когда спадет вода.

Много работы возникнет и у специалистов управления автомобильных дорог Свердловской области. По оперативным данным, на дороге Нижняя Салда – деревня Нелоба полностью разрушено десять метров проезжей части и водопропускной трубы. Дорожники установили с обеих сторон дорожные знаки «Тупик», «Дорожные работы», «Въезд запрещен». На место разрушения завезли скальный грунт, трубопровод для ликвидации последствий паводка. На затопленных участках дороги Нижняя Салда – село Медведево разрушены обочины. Вода пока не позволяет определить степень разрушения проезжей части.

Напомним, в Свердловской области власти пытаются разобраться с последствиями сильного паводка, который наступил после продолжительных ливней. В Верхней и Нижней Салде затопило свыше 50 домов, некоторые из них по самую крышу. Подтоплено больше 70 домов. На данный момент эвакуировано 120 жителей.

Еще раньше из-за резкого подъема воды после сильных дождей был введен режим ЧС в селах Николо-Павловское и Краснополье и деревне Соседкова (Горноуральский городской округ). Были подтоплены 74 придомовых участка и 20 жилых домов в Николо-Павловском на улицах Береговой и Заречной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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