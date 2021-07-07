Салдинцам, пострадавшим от потопа, пообещали компенсации до 100 тысяч рублей

В Верхней и Нижней Салде все еще восстанавливают коммуникации после сильного паводка. Как сообщил депутат Госдумы Антон Шипулин в Instagram, без света остаются около 550 жителей двух муниципалитетов, в части домов временно отключен газопровод.

По данным МЧС, всего из зоны подтопления были эвакуированы 173 человека. Все они отказались ехать в пункты временного размещения и остались у родственников. В Верхней Салде спасатели и рабочие продолжают укреплять дамбу щебнем. По прогнозу МЧС, вода из подтопленных территорий полностью уйдет 8 и 9 июля.

Ранее свердловские власти пообещали, что пострадавшие от наводнения получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма возмутила жителей. «Дома, что стоят несколько суток в грязной воде, уже не спасти, десяти тысяч хватит только на моющие средства, если будет, что ими отмывать. Администрация бездействует, помощи ждать неоткуда», – рассказали «Новому Дню» салдинцы.

Депутат Антон Шипулин заявил, что 10 тысяч рублей – это материальная помощь на первое время. По 50 тысяч рублей власти обещают выплатить тем жителям, кто частично утратил имущество, и по 100 тысяч рублей – кто полностью лишился его. Однако все эти выплаты рассчитываются только на семью из трех человек. Жители, чьи дома не подлежат восстановлению после потопа, должны получить деньги на приобретение нового жилья.

Суммы компенсаций будет определять комиссия городской администрации. С сегодняшнего дня начнется обход пострадавших домовладений для оценки причиненного ущерба. Жители смогут рассчитывать на выплаты только после составления актов о повреждении имущества.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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