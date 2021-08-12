«Это издевательство»: пострадавшим от потопа нижнесалдинцам выплатили по 10 тысяч за погибшие огороды

Жизнь пострадавших от потопа владельцев частных домов в Нижней и Верхней Салде к лучшему не изменилась даже спустя месяц после ЧП. Они не знают, как зимовать без урожая, а выплаченная им компенсация ничтожно мала.

Как ранее писал «Новый День», жителям Верхней и Нижней Салды, чьи дома и огороды затопило, власти должны были выплатить компенсацию до 100 тысяч рублей. Однако сумма эта постоянно менялась, и в итоге люди получили минимум.

«Новый День» связался с местными жителями, которых опрашивал ранее, что изменилось за месяц, получили ли они свои деньги и возможно ли на выплаченную сумму восстановить хозяйство.

Все опрашиваемые в один голос заявляют: денег выплатили меньше! Елена П. из Нижней Салды рассказала «Новому Дню», что компенсацию – 10 тысяч рублей – выплатили 11 августа, и это вполовину меньше, чем было назначено комиссией по оценке ущерба.

«Нам назначен только ущерб в 20 тысяч за погибший полностью урожай. Ущерб имуществу не берут во внимание», – писала Елена в переписке с корреспондентом агентства 16 июля.

Сегодня, 12 августа, выяснилось, что выплатили деньги только вчера, и в два раза меньше.

«Это издевательство. Теперь наша семья в количестве семи человек должна, видимо, целый год питаться на 10 тысяч», – прокомментировала ситуацию Елена.

По подсчетам пострадавших, весь год покупать овощи в магазине выйдет в 10 раз дороже, чем составила сумма компенсации. Елена предоставила «Новому Дню» подробный расчет: картофеля погибло 800 килограммов, томатов – 30, огурцов 90 кг, не говоря уже о чесноке, ягодах и моркови, цены на которую за последнее время взлетели. Чтобы прокормить семью из семи человек, необходимо около 100 тысяч рублей, и где брать эти деньги, непонятно. А если учесть, что пострадал не только огород, но и дом, двор, теплицы, мебель и другое, сумма ущерба выходит запредельная.

Как сообщила другая жительница Нижней Салды, Надежда, без огорода теряется уверенность в завтрашнем дне. «С самого рождения мы работали на огороде, а потом ели эти припасы всю зиму, – говорит она. – Денег не было, курс скакал, но если есть картошка – значит, выживем. А что делать сейчас, пока непонятно, все на отдых копят, а мы на овощи, видимо, будем».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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