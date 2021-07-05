В Верхней Салде затопило жилые дома, люди жалуются на отсутствие помощи (ФОТО)

Верхняя Салда также пострадала от паводка, вызванного сильными дождями в регионе. По информации ДИП, в зоне подтопления в муниципалитете оказались жилые дома и два детских загородных лагеря – «Лесная сказка» и «Тирус». О ситуации было доложено губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона распорядился организовать эвакуацию отдыхающих детей и персонала лагерей. Около 300 детей вывезут автобусами в ДК Огарково, откуда их заберут родители.

Жители Верхней Салды из-за подтопления оказались в сложной ситуации. В редакцию «Нового Дня» обратилась местная жительница Марина, она утверждает, что больше суток салдинцы спасаются на чердаках домов с детьми и домашними животными, и пока не получили никакой помощи. «Урожая не будет, огород погиб, нет света и способа передвижения, – рассказала Марина. – Изначально никто не позаботился об укреплениях, поэтому прорвало дамбу. А кто возместит ущерб?» Женщина утверждает, что эвакуация идет только в одной части населенного пункта. В ее районе спасатели людей не забирают, кое-кто из жителей уже пропустил работу, ожидая помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что эвакуация людей в Верхней Салде идет постепенно, так как объем работы очень большой. «Если необходима скорая эвакуация, люди должны обратиться к нам. Пусть набирают пожарным, спасателям, говорят адрес, и им помогут. Универсальный номер – 112», – прокомментировали в ведомстве.

В ДИП сообщают, что Куйвашев поручил министерству общественной безопасности совместно с экстренными службами и местными властями организовать работу по ликвидации последствий аварии.

Как ранее писал «Новый День» в нескольких селах Горноуральского городского округа был введен режим ЧС из-за резкого подъема воды в реках. В поселке Озерный в Режевском округе затопило единственную школу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Мария Зыкова

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