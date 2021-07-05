В уральском селе после ливней затопило единственную школу. Ее отремонтировали год назад

В поселке Озерный Режевского городского округа затопило единственную школу. Во время дождя протекла крыша, не помогли ни расставленные ведра, ни тряпки – в здании случился настоящий ливень. Как оказалось, крышу чинили год назад – за 4 миллиона рублей. Видео потопа опубликовал паблик «Режевские Новости».

Потоп в школе

На кадрах заметно, что из-за дождя крыша не просто пропускает немного воды, школу реально заливает. Пострадал актовый зал и несколько классов. «Проблема с крышей у нас была давно, еще с 2012 года, но спортзал начал течь 2-3 года назад. Бегали с корытами, подставляли. В 2020 году на ремонт крыши выделили 5,5 млн рублей, провели закупку, подрядчик вроде начал за здравие, а закончил за упокой. Ремонт он закончил, школу приняли, причем принимала не только директор школы, которая может не знать каких-то особенностей, проводили экспертизу. Как нам объяснили, там напыление провели в один слой, а должны были больше, но проверить это возможности нет», – рассказала «Новому Дню» глава Озерного Татьяна Агафонова. В выходные родители и педсостав поселковой школы выгребали воду с пола, стараясь посильно минимизировать ущерб, но ремонт все равно придется делать.

Сегодня в школе побывали начальник районного управления образования и сметчик – итоговая сумма еще не подсчитана, но для поселка сумма в любом случае будет серьезная. И это еще повезло, что не пострадала никакая техника – ее успели убрать. Согласно контракту, который заключали с подрядчиком, гарантия на ремонт крыши – 36 месяцев, то есть ее чинить будут не за счет бюджета. Вопрос по испорченным полам и мебели открыт. И в целом в поселке не уверены, что коммерсант выполнит обязательства.

«Администрация городского округа будет подавать в суд. Подрядчик вроде бы не отказывается ремонтировать за свой счет, но и не спешит. Но говорит, чтоб никто на крышу не лез, иначе он не будет ничего по гарантии ремонтировать. Нам нужно успеть с ремонтом до нового учебного года, скоро начнется приемка школ. Будем обращаться в «Сафьяновскую медь» (входит в УГМК, крупнейшее предприятие Режа), просить помощи», – отметила Татьяна Агафонова. И добавила, что лето выдалось засушливым, но теперь обещают дожди, это значит, крыша снова протечет. За ремонт крыши подрядчик – ООО «Стройка» – получил около 4 миллионов рублей, первоначально работы отторговали на 5,7 миллиона, но затем по соглашению сторон объем и финансирование сократили, контракт был расторгнут в августе прошлого года. Никаких претензий подрядчик от школы не получил. Директор этой компании Галина Полумордвинова призналась, что никак ситуацию прокомментировать не сможет, потому что не в курсе, и посоветовала позвонить Дмитрию Мясникову, директору компании со схожим названием «Строй-ка». Но он звонки сбрасывает. Как заливало школу, смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Антон Отман

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