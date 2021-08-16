Север области – Куйвашеву: «Вы раньше не знали об этих проблемах? Или только накануне выборов?»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает предвыборный вояж по северу региона. Сегодня он будет рассказывать о том, как наконец-то благодаря его вмешательству решатся проблемы Серова. В инстаграме главы области жители других северных городов обращают внимание на проблемы, которые Куйвашев не заметил, и интересуются, почему такая активность разворачивается только накануне выборов?

По итогам первого дня предвыборного тура на север Куйвашев в своем инстаграме отметил, что «узнал обо всех проблемах», и отдельно выделил проблемы с нехваткой медперсонала. Ее глава региона будет решать через увеличение целевого набора в медуниверситет. В Североуральской больнице не хватает 123 сотрудника, в том числе 49 врачей. «В следующем году в город вернутся три специалиста: терапевт, травматолог и педиатр. Еще 34 врача учатся», – «обнадежил» губернатор. «Т. е пока они не отучатся, до следующего года Североуральск так и будет жить без врачей? А потом город ещё будет ждать целевиков 5лет?» – резонно заметили в комментариях. «Пусть приедет в Н.Тагил в Демидовскую и первую больницу посмотрит на ужас который там твориться. Ни врачей нет и больницы в убогом состоянии», «Вы в Ивдельской больнице не были, там на всю больницу пара врачей и всё. Больница большая и роддом был, и детское отделение и терапия отдельная, сейчас всё пустует», – пишут жители других городов (кстати, в Ивделе губернатор тоже побывал – посмотрел на набережную). А жительница Североуральска указала на проблему, которую губернатор почему-то не заметил: в Североуральске разваливается Дом сирот, людям страшно там находиться. «Новый День» об этой проблеме писал еще в 2017 году.

Еще один пост Куйвашев опубликовал по итогам поездки в Краснотурьинск: там он встретился с жильцами дома, у которого протекает крыша, а для ремонта надо переселить людей во временные квартиры. Конечно, в комментариях люди поинтересовались: нельзя ли решать такую проблему как-то без губернатора, не дожидаясь его предвыборного тура? Тем более что проблема не уникальна. «Таких людей знаете сколько.. Люди живут в аварийных деревянных домах, без воды – и всем пофиг», «Наш дом постоянно топит,и мы в центре Екатеринбурга,даже ехать никуда не нужно.Куда только не обращались,бесполезно», – отметили уральцы. Кстати, квартиры из-за дыр в крыше топит на самом деле даже в Екатеринбурге. Так, жильцов дома на улице Мира, 12, несколько раз заливало из-за подрядчиков Фонда капремонта – губернатор на место не выезжал. А в поселке Озерный Режевского городского округа затопило единственную школу – помогает решить проблему местное предприятие. «Предвыборная суета. Ещё месяц и в отпуск», – резюмировал один из комментаторов на странице Куйвашева.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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