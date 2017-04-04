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Публикации за 04.04.17

В Североуральске прокуратура заставила застройщика исправлять дефекты в доме для сирот

В Североуральске прокуратура заставила застройщика исправлять дефекты в доме для сирот

В Североуральске строительная компания по госконтракту возвела непригодное жилье для детей-сирот. В доме протекала крыша, из-за чего внутренняя отделка квартир покрывалась трещинами и плесенью. Строительные дефекты были исправлены только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет о доме № 23 по улице Ватутина в Североуральске. Он был построен по государственной программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По госконтракту работала строительная компания «ГарантСтрой».

Жильцы квартир на верхних этажах дома пожаловались в прокуратуру на многочисленные протечки на стенах и потолке, из-за которых отслаивались обои, распространялась плесень. Выяснилось, что проблемы возникли из-за неправильной установки застройщиком водосливных коробов и водосливных выходов с крыши дома. Кроме того, в жилых помещениях обнаружились трещины в отделочном слое стен и на потолочных перекрытиях.

По результатам проверки прокуратура потребовала от руководства «ГарантСтрой» незамедлительно устранить дефекты в рамках гарантийного срока. После этого застройщик своими силами отремонтировал водосливную систему крыши дома и привел в порядок пострадавшие от сырости квартиры.

Североуральск, служба информации РИА «Новый День»

Североуральск. Другие новости 04.04.17

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