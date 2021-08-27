Covid-19, наводнение и лесные пожары: почему смены в загородных лагерях прекращали досрочно

Смены в некоторых загородных лагерях вынуждены были закончить досрочно: в Врехней Салде – из-за наводнения, под Первоуральском – из-за пожара, в других районах – из-за выявленных случаев коронавируса среди детей и сотрудников. Во всех этих случаях родителям вернули деньги.

Всего, по данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, в городских и загородных лагерях на текущий момент отдохнули 170 тысяч детей (для сравнения – в 2019 допандемийном году их было 199 тысяч). За город отправили 52 тысячи, хотя изначально планировалось, что отдохнут 70 тысяч детей, но решением Роспотребнадзора максимально допустимое наполнение лагерей было лишь 75%. Еще около 10 тысяч побывали в санаториях – это тоже лишь 73% от плана, – сообщил на пресс-конференции начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства Сергей Карсканов.

В ряде случаев отдых детей приходилось прерывать досрочно. Точное количество незавершенных смен в загородных лагерях в минобразовании и в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области назвать отказались, сказав, что летняя кампания еще не закончена. Но, по предварительной информации, таких случаев было немного.

«Еще до заезда в лагеря обследовали 25,5 тысячи работников, у 107 человек был выявлен коронавирус. Их до работы не допустили, – рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева. – Затем еженедельно ПЦР-обследование проходили те люди, которые уходили домой. Тут было выявлено не так много носителей коронавируса, они тоже были отстранены от работы».

Были случаи, когда коронавирус ребенок привозил из дома. На момент отправки в лагерь семья еще не знала, что является носителем вируса, однако впоследствии это выявлялось. В таких ситуациях смену прекращали не только для заболевшего школьника, но и для всего отряда.

«Родители задавали вопросы: почему из-за одного ребенка всех вывозите? Потому что нет возможности изоляции большого количества заболевших в лагере. Чтобы не было распространения инфекции, вывозились или один, или два отряда. Случаев было немного. Например, в «Зарнице», в «Селене». В «Красной горке» одну смену пришлось начать на две недели позже, потому что был выявлен коронавирус», – рассказала Наталья Моисеева.

Сергей Карсканов отметил, что такое было выявлено в 5-6 лагерях, но точную цифру сорванных смен тоже назвать не смог. Специалисты уверяют, что всем родителям вернули деньги за те дни, которые ребенок не отдыхал.

Кроме того, этим летом из-за наводнения в Верхней Салде были эвакуированы дети из двух загородных лагерей.

«Угрозы для детей там не было, но муниципальные власти приняли решение вернуть детей из «Тируса» и «Лесной сказки» домой. Затем, через несколько дней, смены продолжились», – рассказал Сергей Карсканов.

В связи с большим количеством лесных пожаров был составлен список загородных лагерей, которым могла угрожать опасность. По словам заместителя начальника ООНиПМ УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Руслана Артемьева, вокруг из территорий была проведена опашка, чтобы в случае пожара огонь не смог подобраться близко. Тем не менее, из одного лагеря детей все-таки эвакуировали. Как «Новый День» писал ранее, детей на этой неделе вывезли из профилактория под Первоуральском.

«Прямой угрозы детям не было. Но руководители решили подстраховаться», – отметил Сергей Карсканов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

Пульмонолог объяснил смертность от Covid-19 самолечением и проблемами с сосудами. / С опасным вредителем, пожирающим леса, пока бороться не будут – его слишком мало. / «Ситуация сложная, но бывало и похуже»: в регионе действует 52 пожара, за сутки потушили 18. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»