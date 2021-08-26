Прокуратура начала проверку из-за лесного пожара близ Хомутовки, где эвакуировали лагерь и психоневрологический интернат

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром возле деревни Хомутовки, где огонь подобрался близко к населенным пунктам. Из-за опасности эвакуировали детский лагерь «Лесная сказка» и постояльцев Первоуральского психоневрологического интерната. Детей отправили домой, а жителей интерната – по другим социальным учреждениям области. Надзорное ведомство проверит, все ли было сделано для защиты от лесных пожаров.

Как сообщал «Новый День», вчера во второй половине дня в районе Хомутовки загорелась сухая трава в поле, затем огонь перешел на лес. Из-за ветра пламя быстро распространялось и подошло вплотную к садам, из которых пришлось эвакуировать 56 человек. Недалеко от места возгорания также находятся санаторно-оздоровительный лагерь на базе санатория профилактория «Лесная сказка» и Первоуральский психоневрологический интернат.

«Из детского оздоровительного лагеря были эвакуированы все сотрудники и несовершеннолетние (всего 75 человек, – прим. ред.). Постояльцы и сотрудники психоневрологического диспансера были эвакуированы в другие социальные учреждения. Эвакуированные из лагеря дети сначала были размещены в ДК «Огнеупорщик» Первоуральска. Сейчас родители забрали своих детей из Дворца культуры», – сообщили в прокуратуре.

На место происшествия выезжала и.о. прокурора Первоуральска Любовь Некрасова. «Надзорное ведомство должно дать оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также о защите населения и территорий от лесных пожаров. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в прокуратуре.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара участвовали 80 человек, 24 единицы техники, кроме того, вертолет Ми-8. Сейчас угрозы для садовых товариществ, лагеря и интерната нет. Но тушение пожара продолжается – сотрудники Авиалесоохраны ликвидируют локальные очаги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Министерства социальной политики Свердловской области, сейчас все постояльцы Первоуральского психоневрологического интерната находятся в других соцучреждениях региона. Но сегодня в течение дня они вернутся назад, поскольку опасности уже нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.08.21

Минтруд перестанет учитывать некоторое имущество для начисления соцвыплат. / «Новые люди» предлагают новую школу: без бюрократии, с высокой зарплатой и свободой (ФОТО). / 26 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»