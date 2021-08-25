Из-за лесного пожара под Первоуральском эвакуировали садоводов, на очереди – пациенты санатория

Из садового товарищества №82 под Первоуральском из-за лесного пожара у деревни Хомутовки эвакуированы 56 человек, в том числе 8 детей. Для них были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые ехали до Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Перед этим в районе лесного пожара был проведен подворовой обход садовых товариществ. Жителей проинструктировали о необходимости эвакуации в безопасное место. Также население проинформировано через SMS-сообщения.

Сейчас готовится к эвакуации расположенный рядом санаторий-профилакторий «Лесная сказка», в котором находятся 75 человек, из них – 45 дети.

Как уже писал «Новый День», сначала в районе Хомутовки загорелась сухая трава в поле, затем огонь перешел на лес. Из-за ветра пламя быстро распространяется. Есть угроза ближайшим садам. Сейчас спасатели пытаются защитить сады от огня. На место из Кольцово вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Там уже работают 36 человек и 12 единиц техники.

Первоуральск, Елена Владимирова

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