Под Первоуральском – еще один пожар, который угрожает садоводам

Под Первоуральском в районе деревни Хомутовка горит сухая трава в поле, огонь уже переходит на лес. Из-за ветра пламя быстро распространяется. Есть угроза ближайшим садам.

«Существует угроза перехода огня на садовое товарищество №82, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. – Порывы ветра и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению пожара».

Сейчас спасатели пытаются защитить сады от огня. На место из Кольцово вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Там уже работают 36 человек и 12 единиц техники.

Напомним, пожары в Первоуральском городском округе продолжаются больше недели. С выходных пламя все ближе подходит к населенным пунктам и местам отдыха. В воскресенье в районе озера Глухое эвакуировали людей с двух туристических баз, а также садоводов из СНТ «Мирный». Вчера огонь уничтожил десятки гектаров леса в районе горы Волчихи, садоводов местного СНТ тоже на ночь попросили уехать. Из-за дыма и огня была закрыта федеральная трасса Екатеринбург – Пермь.

Кстати, оба эти пожара до сих пор не потушены до конца, хотя и локализованы. На Волчихе добровольцы тушат пламя ветками. На озере Глухое, по информации общественников, тоже работают волонтеры.

По данным департамента информполитики Свердловской области, на сегодняшнее утро в регионе действовал 51 природный пожар, из них локализованы были 24. За сутки ликвидировали 12.

«Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь 3100 га), Первоуральского городского округа (общая площадь 914,9 га), Ревдинского городского округа (общая площадь 302,5 га)», – сообщали в ДИПе. – В тушении природных пожаров принимает участие 429 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, 239 единиц техники, в том числе 48 пожарных машин, 14 бульдозеров, 46 тракторов».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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