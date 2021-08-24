Пожар, из-за которого перекрыта трасса Екатеринбург – Пермь, устроили специально

Пожар в районе горы Волчихи, из-за которого перекрыта трасса Екатеринбург – Пермь, был устроен специально – это так называемый встречный пал, сообщает е1 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огонь подступил к трассе

Лес подожгли, чтобы не допустить распространения огня с другой стороны, но, видимо, что-то пошло не так – никаких предупреждений и объявлений о том, что дорога станет непроезжей из-за подошедшего вплотную к ней огня, не было.

Пресс-служба Уралуправтодора по-прежнему недоступна для комментариев – сложно спрогнозировать, как надолго закрыта трасса. Отметим, что объехать перекрытый участок можно – через Первоуральск на Билимбай, Вересовку и Битимку, а оттуда на Первомайское. Дорога там хуже и получается крюк, но так, вероятно, получится быстрее.

В управлении ГИБДД по региону обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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