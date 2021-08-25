Пожар у федеральной трассы Екатеринбург – Пермь тушат ветками (ВИДЕО)

Лесной пожар у трассы Екатеринбург – Пермь все еще не потушен и может разгореться вновь. Сегодня на месте работают общественники и волонтеры, которые практически без специального оборудования сдерживают распространение огня.

С утра на Волчиху отправились общественные инспекторы министерства природы области и представители свердловского отделения Российского экологического общества. В РЭО рассказали «Новому Дню», что верховой пожар потушен, но много работы остается на земле – горит подстилка. Периодически усиливается ветер, из-за чего огонь разгорается сильнее, ситуация ухудшается. Волонтеры ветками забивают пламя, которое идет по траве. Из пятилитровых бутылок с водой тушат тлеющие пни деревьев.

Пожар тушат ветками

«Я сдерживаю огонь на небольшом участке у дороги. Рядом работают пожарные», – рассказал заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов. Официального сбора волонтеров нет, но по факту на месте рады всем, кто готов помочь.

Напомним, как писал «Новый День», пожар начался еще в воскресенье, однако силы и средства в район Ревды стянули только вчера, когда из низового он перерос в верховой и подошел вплотную к федеральной трассе Екатеринбург – Пермь. Дорогу из-за сильного задымления и пламени, которое расплавило дорожное полотно, закрывали на несколько часов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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