«Горело с воскресенья, но никто не тушил», – садоводы рассказали о пожаре на Волчихе

Сейчас пожар рядом с горой Волчиха локализован, продолжается тушение отдельных очагов. Населенным пунктам ничего не угрожает, садоводы вернулись в свои домики, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Но люди очень недовольны тем, как была организована борьба с огнем: «Пожар начался еще в воскресенье, но его тушили силами лесоохраны, не вызывая никакого подкрепления. В итоге дождались того, что все загорелось», – рассказала одна из местных жительниц.

«Дым шел с выходных. Но пожар тушили люди, без всяких вертолетов и пожарных машин. В итоге, видимо, пламя шло все ближе и ближе к садам, – рассказала одна из садоводов СНТ «Флюс». – Вчера утром уже было понятно, что огонь близко. Дачники готовились тушить самостоятельно из шлангов, потому что утром еще не было никого, кто нам сказал бы, что делать».

Во второй половине дня, когда ситуация усугубилась, к Волчихе стали стягивать дополнительные силы для тушения огня: пожарные машины, пожарный поезд, а к вечеру – даже вертолет.

«У нас железная дорога рядом, и там стоял пожарный поезд, с помощью которого тушили линию пожара, чтобы он не шел к садам, – рассказала собеседница «Нового Дня». – Говорят, кого-то эвакуировали. Но мы никуда не уезжали».

По ее словам, к вечеру дыма стало существенно меньше, сейчас он почти не ощущается.

«Но я считаю, что если бы тушить начали еще в воскресенье, то ничего этого бы не было», – говорит женщина.

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что эвакуированные вчера 30 садоводов уже вернулись в дома, поскольку угрозы для их жизни нет. По поводу площади пожара и дальнейших действий по его тушению там ответить не смогли, посоветовав обратиться в Уральскую авиабазу тушения лесов. Но в этом ведомстве корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что директор Роман Лежнин сейчас находится на месте тушения пожара, а кроме него никто не имеет права предоставлять такие данные.

«Новый День» направил запрос о площади пожара, его причинах в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Если ответ будет получен, мы его обязательно опубликуем.

Напомним, вчера из-за сильного пожара на Волчихе, рядом с Ревдой, перекрывали федеральную трассу Екатеринбург – Пермь, потому что видимость из-за сильного дыма была нулевая. К вечеру площадь возгорания составляла 50 га. К тушению огня привлекали добровольцев. Всего в ликвидации пожара вчера до позднего вечера были задействованы 191 человек и 45 единиц техники от Авиолесоохраны, лесничества, МЧС России, администрации, полиции и добровольцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.08.21

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