Пожар на Волчихе тушат вертолет МЧС и пожарный поезд (ФОТО)

В тушении природного пожара в районе горы Волчихи задействован пожарный поезд. Он прибыл со станции Екатеринбург-Сортировочный на станцию Флюс. Специализированный состав привез 68 кубических метров воды, что сопоставимо с 25 автомобильными цистернами, сообщили в ДИП губернатора Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», на борьбу с крупным пожаром также отправлен вертолет Ми-8. По данным МЧС, для разведки в зоне распространения огня спасатели задействуют беспилотную авиационную систему. Площадь пожара составляет 50 гектаров. Из-за горящего леса была перекрыта федеральная трасса Екатеринбург – Пермь. Автомобилисты объезжают опасный участок через поселок Билимбай и город Первоуральск. Также перекрыта дорога Ревда – Первоуральск. С горнолыжного курорта «Волчиха» эвакуировали персонал. В паре километров от горы находятся садовое товарищество и поселок Магнитка, жителей оттуда пока не вывозят.

Ранее в ГУ МЧС региона сообщали, что в ликвидации пожара задействованы 71 человек и 17 единиц техники представителей Авиалесоохраны, администрации, пожарных и добровольцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.21

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