Лесной пожар под Ревдой подобрался к трассе – все в дыму и огне (ВИДЕО)

Лесные пожары под Екатеринбургом, с которыми не могут справиться с прошлой недели, вплотную подошли к трассе на Пермь. Хуже всего ситуация в районе Ревды – огонь прорвался к деревьям, которые растут по обочине, дорогу заволокло дымом, из-за которого сильно ухудшилась видимость, автомобилисты были вынуждены снижать скорость, чтобы проехать через опасный участок.

Огонь подступил к трассе

Водители, которые сегодня преодолевали участок дороги Екатеринбург-Пермь, предполагали, что трассу могут даже перекрыть. Официальных комментариев на этот счет от Уралуправтодора, впрочем, на этот счет пока не поступало – пресс-служба предприятия, которое обслуживает дорогу, пока недоступна.

На текущий момент стало известно, что трассу закрыли.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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