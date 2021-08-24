«Очень большая линия огня», – к тушению пожара у Волчихи подключают вертолет и волонтеров

К тушению пожара под Ревдой, который бушует на горе Волчихе, подключают вертолет и волонтеров. По словам огнеборцев, которые находятся на месте, линия огня составляет около километра. С горнолыжного комплекса «Волчиха» эвакуируют персонал. Как сообщает департамент информполитики, площадь пожара сейчас составляет 50 га.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области официально сообщили, что информация о распространении природного пожара поступила в 13:20. Стало известно, что пламя дошло до автодороги Р-354 и движется в сторону горнолыжного курорта «Волчиха» и СНТ «Волчиха». При этом ранее в ведомстве говорили, что пожар контролируемый – это так называемый встречный пал, который должен был остановить другой действующий лесной пожар, но, по всей видимости, что-то пошло не так.

На данный момент с горнолыжного курорта «Волчиха» эвакуируют персонал. Отдыхающих летом там не бывает. До садового товарищества «Волчиха» и поселка Магнитка – 2 и 3 километра соответственно. Людей оттуда пока не вывозят.

«Для тушения пожара в готовности находится вертолет Ми-8. В 5 километрах от пожара находится Волчихинское водохранилище для забора воды. Для усиления группировки на место пожара направлены силы и средства в количестве 50 человек и 6 единиц техники. Всего в ликвидации пожара задействованы 71 человек и 17 единиц техники представителей Авиалесоохраны, администрации, пожарных и добровольцев», – сообщили в МЧС.

В группе издания «Ревда-Инфо» «ВКонтакте» говорится, что прямо сейчас ищут волонтеров, которые готовы принять участие в тушении пожара. Желающие могут приехать на ГЛК «Волчиха», штаб тушения находится у кафе курорта. С собой важно взять много питьевой воды, соответственно одеться.

«Надо захлестывать огонь ветками, к сожалению, средств и сил у нас не хватает, – цитируют в группе слова помощника начальника караула 65-й пожарной части прапорщика Константина Медведева. – Очень большая линия огня – около 1 километра».

Напомним, несколько часов назад огонь подобрался вплотную к трассе Екатеринбург – Пермь в районе Ревды. Автомобилистам советуют объезжать этот участок.

«Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда – СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска – через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу Первоуральск – Шаля», – сообщили в управлении ГИБДД региона.

Там уточнили, что перекрыт участок автомобильной дороги Р-242 Екатеринбург – Пермь с 300 км по 326 км. Организован объезд через поселок Билимбай и город Первоуральск. Также перекрыта дорога Ревда – Первоуральск.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 24.08.21

Импортной вакцины от гриппа не будет, но привить надо 65% населения: каким будет сезон гриппа – 2021. / В ГИБДД рекомендовали воздержаться от поездок по трассе Екатеринбург – Пермь. / Досрочное голосование в труднодоступных поселках начнется 10 сентября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»