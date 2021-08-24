В ГИБДД рекомендовали воздержаться от поездок по трассе Екатеринбург – Пермь

В управлении ГИБДД по Свердловской области посоветовали автомобилистам воздержаться от поездок по трассе Екатеринбург – Пермь из-за сильного лесного пожара. Огонь подобрался к дороге вплотную, дымом окутало все окрестности, и движение было перекрыто – на участке с 318 по 326 км в районе Ревды.

«Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда – СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска – через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу Первоуральск – Шаля», – сообщили в управлении ГИБДД региона.

Там уточнили, что сейчас патрули ДПС дежурят у перекрытого участка – они останавливают водителей и отправляют их в объезд. Также дополнительные наряды отправлены в Первоуральск, полицейские регулируют там движение, поскольку в городе начались пробки из-за тех, кто объезжает перекрытый участок трассы.

«Автолюбителям, планирующим поездки в этом направлении необходимо заранее планировать маршрут с учетом объездных путей, либо вообще воздержаться от поездки», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что пожар, который спровоцировал перекрытие трассы Екатеринбург – Пермь, контролируемый – это так называемый встречный пал, который должен был остановить другой действующий лесной пожар, но, по всей видимости, что-то пошло не так. Получить развернутый комментарий в ГУ МЧС России по Свердловской области пока не удалось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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