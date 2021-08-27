80% лесных пожаров возникли по вине человека, возбуждено три уголовных дела, четверо задержаны

82% лесных пожаров в Свердловской области произошли по вине человека. Уголовные дела по факту пожаров возбуждаются, но фигурантов по ним пока мало.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции главный государственный инспектор по пожарному надзору в Свердловской области Станислав Шевелев, в регионе было возбуждено три уголовных дела: два по Первоуральску и одно по Пышме по статье 261 УК РФ «Уничтожение лесных и иных насаждений», которая подразумевает одно и то же наказание как за умышленный поджог, так за и случайный. Виновному назначается штраф до 400 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, после пожара в деревне Хомутовке под Первоуральском полиция задержала четверых человек, подозреваемых в учинении пожара. Они, по предварительным данным, занимались работой, связанной с вырубкой леса, и какие-то их действия вполне могли стать причиной возгорания. Более 24 материалов доставили по подозреваемым в органы дознания. Помимо этого 200 человек были привлечены к административной ответственности за неосторожное обращение с огнем, а рядом с СНТ «Патрушиха» был обнаружен источник огня, наличие которого сотрудники спецслужб расценили как умышленный поджог.

В некоторых случаях уже установили сумму ущерба, нанесенного природе. «Уже в 24 случаях лесных пожаров выявлен ущерб природе, – пояснил Алексей Кузнецов. – Он составил более 52 миллионов рублей. Сейчас мы вкладываем средства и в лесовосстановление».

Как сообщил министр природных ресурсов, восстановление будут проводить в конце этого и весь следующий год, для этого увеличивается финансирование. «Деньги не все решают, – отметил Алексей Кузнецов. – Если мы позволяем себе разжигать костер, когда это не нужно делать, мы и получаем лесные пожары, бороться с последствиями которых очень сложно».

Как заявил Станислав Шевелев, пожарный надзор уделяет особое внимание профилактике лесных пожаров. Штрафы за неосторожное обращение с огнем и нарушение техники безопасности составили более 3,5 миллиона рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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