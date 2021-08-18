Причиной сильного пожара под Первоуральском стал непотушенный костер

Причиной природного пожара под Первоуральском, из-за которого в Екатеринбурге стоит смог, стал человеческий фактор. Об этом сообщил мэр уральской столицы Алексей Орлов на брифинге с журналистами.

«Это озеро Глухое под Первоуральском, оттуда тянет гарью. Уже выяснили, что пожар произошел по причине нахождения людей в лесу и оставленного костра. Загорелся камыш на болоте. Там тяжелая местность. Сегодня утром разговаривал с заместителем министра, который курирует вопросы по тушению пожара. К вечеру обещали эту проблему локализовать и ликвидировать. Думаю, через день-два дым унесет ветром», – прокомментировал Орлов.

Как ранее писал «Новый День», пожар начался днем 17 августа недалеко от базы отдыха «Озеро Глухое». Уже к вечеру огонь охватил 40 гектаров леса. Спасатели провели опашку, проложили минерализированную полосу и выставили противопожарные посты. Из-за угрозы пожара первоуральские садоводы спешно покинули свои дачные участки. На сегодняшнее утро в округе продолжает тлеть 40 гектаров лесной подстилки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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