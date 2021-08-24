Природный пожар под Первоуральском разгорается. Выгорело уже 760 гектаров леса (ФОТО)

Лесной пожар в районе озера Глухое до сих пор не локализован. По данным ГУ МЧС региона, огонь прошел уже 760 гектаров, сейчас активно горит лес на площади 1,14 гектаров. Тушить природный пожар Авиалесоохране помогают спасатели. Сотрудники МЧС ищут на выжженной территории новые очаги и тушат огонь с помощью ранцевых огнетушителей.

Как ранее писал «Новый День», огонь опасно близко подошел к коллективному саду «Мирный», садоводы были спешно эвакуированы. Возле СНТ пожарные прокладывают минерализованные полосы, чтобы не допустить распространения пожара. За минувшие сутки специалисты проложили три таких полосы длиной в 1 километр и шириной 4 метра, затем работники Авиалесоохраны провели отжиг. Всего на борьбу с пожаром под Первоуральском брошены 104 пожарных и 29 единиц техники.

Еще два крупных пожара разгораются в Пышминском городском округе. Сегодня утром туда были направлены 25 сотрудников МЧС и дополнительная техника. По данным Авиалесоохраны, огонь прошел уже 1300 и 565 гектаров, в данный момент активно горит лес на площади 1,95 и 0,84 гектаров соответственно. Угрозы населенным пунктам в Пышминском округе нет, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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