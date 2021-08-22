Из садоводства рядом с горящим лесом под Первоуральском эвакуировали 83 человека

Эвакуация жителей садового товарищества «Мирный» завершена. Всего из домиков вывезли 83 человека, включая 12 детей.

«Спасатели МЧС России проводят окарауливание садового товарищества, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов производят мониторинг обстановки», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.



Напомним, под Первоуральском, в 10 минутах езды от Екатеринбурга продолжает гореть лес близ озера Глухое. Площадь пожара достигла 240 га. Кроме садоводов, вывозят сотрудников и отдыхающих с двух соседних турбаз – «Зеленый мыс» и «Остров».



Группировка в СНТ «Мирный» увеличилась до 121 человека и 29 единиц техники. На месте работают исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко и заместитель губернатора области Азат Салихов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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