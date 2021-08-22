Площадь пожара в районе озера Глухое увеличилась до 240 гектаров

Площадь пожара под Первоуральском составляет 240 га. Людей продолжают эвакуировать из садов и расположенных рядом баз отдыха. Для тех, кто не может уехать сам, предоставили автобус.
Об этом сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области. На нынешний момент это крупнеший пожар в регионе.
Как ранее писал «Новый День», из-за того, что огонь подходит все ближе, принято решение эвакуировать садоводов СНТ «Мирный», а также персонал и постояльцев баз отдыха «Зеленый мыс» и «Остров». Только в районе садов работает около 100 человек спасателей и 20 единиц техники.
Всего на сегодняшнее утро в регионе действовал 21 природный пожар, из них локализовано 15. За сутки ликвидировано 6 пожаров, – уточнили в ДИПе. Сейчас горит лес в границах Екатеринбурга, Красноуральска, Гаринского, Дегтярского городских округов, Камышловского муниципального района, Новолялинского, Первоуральского, Пышминского, Ревдинского, Сухоложского, Тугулымского, Сосьвинского,Таборинского городских округов.
Всего в области для тушения пожаров задействовано 263 человека и 75 единиц техники, в том числе 16 пожарных машин, 5 бульдозеров, 13 тракторов.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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