Из-за крупного пожара возле озера Глухое эвакуируют садоводов и туристов с двух баз отдыха (ФОТО)

Природный пожар в Первоуральском округе приближается к двум базам отдыха и садовому товариществу «Мирный». МЧС приняло решение эвакуировать людей, поскольку существует угроза распространения огня. На месте работает более 90 спасателей.

В данную минуту авиаохрана лесов и спасатели борются с очередным крупным пожаром в Первоуральском округе. Горит лес рядом с озером Глухое. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, существует угроза распространение огня на садовое товарищество «Мирный», которое примыкает к лесу. Кроме того, рядом находятся две турбазы.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение эвакуировать жителей, садоводов, а также работников и туристов с двух баз отдыха.

«Силы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС делают минерализованную полосу вокруг садового товарищества и готовятся к тушению пожара в случае подхода огня», – рассказали в МЧС.

В садоводстве «Мирный» работают 63 человек и 20 единиц техники единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе сотрудники МЧС. Из специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на озеро Глухое дополнительно выдвинулась аэромобильная группировка – 30 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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