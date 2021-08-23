«Оставляют костры, бросают сигареты»: к ответственности за пожары в этом году привлечено 500 свердловчан

Количество лесных пожаров этим летом возросло в два раза в сравнении с прошлым, а пораженная огнем территория увеличилась в пять раз. О лесных пожарах и их ликвидации на пресс-конференции в «Интерфаксе» сегодня рассказали министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов и директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

«Ситуация с лесными пожарами вызывает беспокойство, – сказал Алексей Кузнецов. – Конечно, это связано с аномальной погодой – 4 месяца держится жара. За все это время в Свердловской области произошло 92 пожара на площади 48 тысяч гектаров. Нужно отметить, что 82% пожаров ликвидировали в первые сутки, а это хороший показатель».

По словам министра, на данный момент в регионе зарегистрировано 29 пожаров на площади в 1769 гектаров. Самый обширный – под Первоуральском, из-за ветра огонь двинулся в сторону садоводческого товарищества «Мирный». Пожар тушат 100 человек, а «Мирный» окопан минерализованной полосой шириной в четыре метра, которая создает барьер для проникновения огня в сады.

«Людей оттуда эвакуируют добровольно, – пояснил Роман Лежнин. – Те, кто остались в своих домах, помогали тушить и поили пожарных водой. Всего на минполосу было брошено 10 шлангов, и сейчас угроза полностью устранена».

По словам Лежнина, всего в Свердловской области с пожарами борются 243 специалиста, используется 70 единиц техники. Пожарные работают не только в своем регионе, но и помогают тюменским коллегам, а сейчас ликвидируют пожары в Якутии.

Жаркий сезон внес коррективы в ситуацию с лесными пожарами: «Тушение на болотах в этом году – специфично, – сообщает директор авиабазы. – Вода ушла, 40-сантиметровый мох просох, и если внутри происходит возгорание, водой его не потушить. Приходится пропахивать в земле полосы и поджигать мох в них».

Также в этом году на высохших болотах используют новую технологию тушения: если трактор не проходит и тонет, а танкетка ничего потушить не может, трактор цепляют к танкетке, и она таскает его за собой. По словам Романа Лежнина, в рамках нацпроекта «Экология» на авиабазе закуплено много новой техники, в том числе болотоходной и техники повышенной проходимости.

Что интересно, сейчас пожары тушат даже вчерашние школьники. Студентов лесотехнического университета берут на работу – на авиабазу, выдают спецодежду и обучают, также на борьбу с огнем встают простые люди – волонтеры, которых активно привлекает Уральская база авиации.

«На прошедших выходных местность патрулировали волонтеры, за что большое им спасибо, – отметил Роман Лежнин. – Самое главное – быстро обнаружить пожар и принять меры, а для этого необходимо патрулировать территории как с земли, так и с воздуха».

Всего количество пожаров выросло в два раза по сравнению с прошлым годом, и в подавляющем большинстве случаев виновен человек.

«Уже более 500 человек привлекли за пожары, дела передали в правоохранительные органы, – сообщил министр природных ресурсов, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня». – Оставляют костры, бросают сигареты, а затем огонь разрастается до огромных размеров. Конечно, когда горит лес, мы не можем точно понять – курильщик виновен или дело в непотушенном костре, однако человеческий фактор определить легко. К примеру, если огонь идет от железной дороги, значит, причина там, а если грозовой фронт – это уже природное явление, а человек, как правило, оставляет следы».

Спикеры не обошли и тему, волнующую весь Екатеринбург, – запах гари и густой смог над городом. Однако с этим специалисты сделать ничего не могут, и советуют ждать ветреной погоды.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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